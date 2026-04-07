إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ38
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، مانعة المصلين من الوصول إلى رحابه، وسط إجراءات أمنية مشددة وحصار خانق يفرضه الاحتلال على البلدة القديمة في القدس ومداخل المسجد.
وحولت سلطات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، وسط نصب للحواجز الحديدية، ومنع المقدسيين من دخول البلدة باستثناء سكانها، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بحرية الحركة والتنقل، في تكريس واضح لسياسة التمييز وفرض واقع غير متوازن داخل المدينة.
وأثار استمرار الإغلاق موجة غضب فلسطينية، حيث انطلقت دعوات واسعة لشد الرحال والصلاة في أقرب نقطة يمكن الوصول إليها وكسر قرار الاحتلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ38 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.