أخبار اليمن : افتتاح مخيم مجاني للعيون في ذمار

افتتاح مخيم مجاني للعيون في ذمارافتتح بمستشفى الأحد الريفي في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، اليوم، مخيم مجاني لطب وجراحة العيون، تنفذه جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، بتمويل من هيئة الزكاة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتبها بالمحافظة.

وخلال الإفتتاح، أشار وكيل الهيئة العامة للزكاة، علي السقاف، إلى أن مخيمات العيون من المشاريع التي تنفذها الهيئة وتحرص على إيصالها للفقراء والمحتاجين، سيما في المديريات النائية، مبينا أنه تم رفع عدد المخيمات الطبية التي ستنفذها الهيئة خلال العام 1447ه من 10 إلى 15 مخيما في مختلف التخصصات الطبية.

وحث السقاف، الجمعية والقائمين على المخيم، على مواصلة العمل حتى استكمال كافة الحالات وإن تطلب ذلك تمديد الفترة المحددة للمخيم.

من جانبه، وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالهيئة العامة للزكاة حسن تامة، ان هذا المخيم هو الـ 35 الذي تموله الهيئة لصالح الفقراء والمساكين، ويقدم خدمات الجراحة والعلاج والمستلزمات من نظارات وغيرها، لافتا إلى أن الهيئة تتبنى عدة مشاريع في الجانب الصحي منها مشاريع، دعامة الحياة، والمستشفى الجمهوري، ومستشفى النبي الأكرم، وزراعة الكلى، وتقديم المساعدات العلاجية النقدية المباشرة والغير مباشرة.

بدوره، أكد مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة، إبراهيم المتوكل، أهمية المخيم في تسهيل وصول الخدمة للفئات المستحقة لأموال الزكاة بمديريتي وصابين كونهما من المديريات النائية، والتخفيف من معاناة المرضى، مشيرا إلى أن تبني الهيئة للمخيمات وغيرها من المشاريع في مختلف المجالات يعكس اهتمامها بإيصال أموال الزكاة لمستحقيها بسهولة ويسر.

من ناحيته، أشاد مدير المديرية فؤاد القديمي، بجهود ومشاريع الهيئة العامة للزكاة في التخفيف من معاناة الفقراء والمساكين في كل عزلة ومديرية ومنطقة، مبينا أن وصاب السافل بحاجة لمثل هذه التدخلات سواء في المجال الصحي أو الإغاثي أو التنموي كونها من المديريات النائية.

ودعا القديمي، هيئة الزكاة لدعم مبادرة مشروع توسعة مستشفى الأحد الريفي، والذي يخدم شريحة واسعة من أبناء مديريتي وصاب السافل ووصاب العالي، منوها بدعمها للمتضررين من كارثة السيول العام الماضي.

من ناحيته، أوضح رئيس جمعية الرعاية الصحية الدكتور نشوان العطاب، أن المخيم الذي يستمر خلال الفترة من 18 ـ 21 شوال، يهدف إلى تقديم خدمات المعاينة وإجراء 200 عملية جراحية تشمل المياه البيضاء، وظفرة الملتحمة، الأكياس الدهنية بالجفون، لافتا إلى أن هذا المخيم يأتي امتدادا للمخيمات الـ 70 السابقة التي نفذتها الجمعية في مختلف المحافظات، واستفاد منها 94 ألفاً و371 حالة، وأجريت خلالها 12 ألفاً و360 عملية.