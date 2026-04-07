أخبار اليمن : تشييع مهيب لجثمان الشيخ التويتي

تشييع مهيب لجثمان الشيخ التويتيفي موكب جنائزي مهيب شُيع اليوم جثمان فقيد الوطن عضو مجلس الشورى الشيخ محمد علي عزي التويتي إلى مثواه الأخير في منطقة أعماد بني مسلم محافظة إب.

وأشاد المشيعون الذي تقدمهم أمين عام مجلس الشورى وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ووكلاء ومستشارين ومحافظة إب وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ووكلاء من محافظة ذمار ومدراء عموم عدد الهيئات والمؤسسات وقيادات وشخصيات سياسية وعسكرية وأمنية، وجمع غفير من مشائخ ووجهاء محافظتي إب وذمار والمنطقة الوسطى واليمن، أشادوا بمناقب الفقيد الشيخ محمد علي عزي التويتي.

وأشار المشيعون الى أدوار التويتي الوطنية سواء أمام المخربين ما كان يسمى بالجبهة في سبعينات وثمانيمات القرن الماضي، أو أدواره النضالية في الجانب العسكري حيث سخر معظم حياته في خدمة الوطن والأمة، وتوج ذلك في دوره وموقفه الوطنيين في مواجه العدوان والحصار ومناصرة قضايا الأمة، بالإضافة الى دوري المجتمعي في إصلاح ذات البين.

وأضح عضو مجلس النواب الشيخ صادق ابو يابس أن رحيل الشيخ محمد علي عزي التويتي مثل خسارة كبيرة، باعتباره من الشخصيات الوطنية البارزة التي سخرت حياته لخدمة الوطن وقضايا الأمة، وأن اليمن ودعت اليوم احد أهم أقيالها العظماء.

من جانبه قال عضو مجلس الشورى الشيخ المناضل حسن عبدالرزاق إن برحيل الشيخ محمد علي عزي التويتي خسرت اليمن واحدا من أفضل رجالاتها وهامة وطنية كبيرة، والفقيد كان صاحب مواقف مشرفة قولا وفعلا سواء في المجال القبلي او خدمة الوطن في مختلف المجالات، وأن حضور هذه الشخصيات الوطنية الكبيرة التي حضرت لتشييع جثمان الفقيد من مختلف المحافظات الا دليل على حبهم له ومكانته الكبيرة.

أما الشيخ حارث الجبوبي قال إن اليمن خسرت هامة كبيرة من هاماتها، وعلم بارز من أعلام القبيلة اليمنية، ومن أقيال يحصب العظماء، مشيرا الى أدواره الوطنية الكبيرة.

وأوضح وكيل أول محافظة إب الشيخ عبدالحميد الشاهري أن الشيخ التويتي كان يحضى باحترام وحب ابناء قبيلته ومديرية يريم وابناء المناطق الوسطى، مذكرا بأن الشيخ التويتي كان من أبرز القيادات التي كانت تواجه وتحارب المخربين في المناطق الوسطى، بالاضافة الى ادواره الوطنية المشهود لها والتي كان آخرها دوره الوطني ضد العدوان ومناصرته لقضايا الأمة.

من جهته أشار شيخ ضمان بني سبأ مديرية القفر الشيخ بكيل صالح غلاب، الى قدر الله وأن الموت حق على كل انسان، إلا أن الشيخ محمد علي عزي التويتي رحيل جسدا ولم ترحل مآثره الطيبة وتبقى مسيرته حافلة بالعطاء الوطني والقبلي.

بدوره عبر الشيخ خليل محمد علي عزي التويتي (نجل الفقيد) عن شكره البالغ لكل من عزى وواسى أسرة الفقيد سواء من القيادة السياسية وقيادات الدولة أو مسؤولين وقيادات وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمشائخ والوجاهات القبلية، ولكل من حضر التشيع والدفن والعزاء، وكل من عبر عن مشاعره الطيبة في مختلف وسائل الاتصال والتواصل.