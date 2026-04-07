أبرز عيوب برج الثور

الأشخاص الذين ولدوا في الفترة الواقعة بين 20 نيسان و20 أيار من مواليد برج الثور الذي يعتبر من الأبراج الترابية، ويتوافق مولود هذا البرج مع برجي العقرب والسرطان، ومن أبرز صفاته رؤية الحياة بصورة واقعية، والبقاء في نفس المشروع إلى أن يكتمل حتى وإن احتاج الأمر فترة طويلة لذا هو صاحب عمل وشريك على المدى الطويل، والكوكب الحاكم لبرج الثور هو الزهرة الذي يُعرف بكوكب الحب [1] ، ويمتلك العديد من الصفات الإيجابية والسلبية لذا سنتعرف في هذا المقال على عيوب برج الثور.

تمتلك امرأة برج الثور العديد من الصفات السلبية وقد لا تتطابق هذه الصفات مع جميع النساء من ذات البرج، وسنتعرف فيما يلي على عيوب برج الثور المرأة: [2]

أمرأة انطوائية بطبيعتها بالرغم من أنها لا تترد في تولي أمور القيادة إلا أنها تحتاج لقضاء الوقت بمفردها بعد أن تتواجد مع مجموعة من الناس.

لا تصرّح عن شعورها وقد تتجاهل من يسبب لها الأذى دون مبالاة، وعندما تشعر بالضيق أو الاستفزاز تفقد أعصابها وتكون انفعالاتها غير متوقعة ولا ترحم.

إنسانة مادية تحب أن تكون محاطة بأشياء باهظة الثمن وتميل إلى التفاخر ولا توفر أموالها.

لا تتحمل التغيير أو التعرض لمواقف جديدة فهذا يسبب لها الرعب والذعر لذا تفضل البقاء في المنزل. [3]

أنانية ولا تفكر إلا في نفسها وتبدو باردة ولا تفكر في كلامها قبل التحدث مما يجلب لها نتائج عكسية. [3]

الرجال من برج الثور يمتلكون صفاتٍ سلبية أيضًا وسنتعرف فيما يلي على عيوب برج الثور الرجل بالتفصيل: [4]

رجل عنيد جدًا ويتشبث برأيه ولا يهتم إذا كان على حق أم لا لذا يواجه الشخص الذي يجادله صعوبة في تغيير رأيه حتى وإن كان يمتلك الأدلة، وعندما يغضب من شخص لا يتحدث إليه مرة أخرى.

مادي يحب الظهور بمظهر جذاب، وينفق أموالًا أكثر مما لديه على شراء أشياءٍ ليس بحاجة لها، وقد ينفق المال على شراء أشياءٍ للأشخاص الآخرين دون أن يظهر لهم المحبة والمودة.

متملك إذ يحب امتلاك الأشخاص في حياته، وأحيانًا لا يحب مشاركة أشيائه المفضلة مع الآخرين، كما يتملك المرأة التي يحبها ولا يرغب في رؤيتها تتحدث مع رجال آخرين، وطبيعة التملك هذه آتية من عدم شعوره بالأمان وحاجته إلى الاستقرار.

كسول لا يحب العمل من أجل الحصول على الشيء الذي يريده، ولا يُفضل بذل أي مجهود ويفضل أن تأتي إليه الأشياء التي يريدها وهو مرتاح.

أناني لا يهتم باحتياجات الآخرين ويهتم باحتياجاته الخاصة، كما أنه يقبل المساعدة من الآخرين دون أن يرد لهم الجميل.

المبالغة في التركيز على المظهر، إذ يحب رجل برج الثور أن يبدو جذابًا في جميع الأوقات ويبذل قصارى جهده في سبيل ذلك، وينتقد مظهر الآخرين حتى وإن كان لا يعرفهم.

تجاهل مشاعر الآخرين من أبرز عيوب مولود هذا البرج، ولا يُظهر حزنه أو غضبه أمام الآخرين.

عصبي وسريع الغضب عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يرغب بها كما أنه يشعر بالخزي والحرج إذا انتقد مظهره شخص ما.

غيور يريد الحصول على كل شيء حتى أنه يشعر بالغيرة الشديدة إذا قضى شركاءه أو أصدقاءه الوقت مع الآخرين.

مماطل لا ينجز الأمور مبكرًا ويعمل على إنهاء مشاريعه في موعدها النهائي.

يتمتع مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية وفيما يلي سنتعرف على مميزات برج الثور العامة: [5]

كريم مع المحيطين به كما أنه مخلص يحافظ على علاقاته ويكتم أسرار الآخرين.

مجتهد ومتفاني في عمله وينجز مهامه بنجاح.

قيادي يتمتع بمهارات عالية مثل الفهم والمراقبة، ويمتلك قدرة على وضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط.

لطيف يرعى أحباءه ويجد من حوله الراحة في التواجد معه.

منظم يضع استراتيجيات بتفاصيل دقيقة.

صبور جدًا في العمل ويفكر بالأمور بعد تحليلها.

يتوافق برج الثور مع أبراج بدرجة كبيرة ولا يتوافق مع أبراج أخرى، وسنتعرف فيما يلي على الأبراج التي تتوافق مع برج الثور: [6]

الثور والسرطان

يتوافق برج الثور مع برج السرطان إذ يشتركان في بعض الصفات منها رعاية المقربين، والعمل من أجل تأمين المال، وتقدير قيمة الأسرة والمنزل والاستقرار مع الشريك وقضاء وقتًا هادئًا معًا.

الثور والحوت

العلاقة التي تجمع برج الثور مع برج الحوت رومانسية ويشتركان في بعض الصفات منها الاسترخاء، وكره الدراما، والتمتع بالأشياء الراقية، والحوت يحب الوضوح والأمان والاستقرار الذي يوفره برج الثور، بينما يحب الثور حنان الحوت.

الثور والعقرب

العقرب برج مائي والثور برج ترابي مما يمنح العلاقة بينهما ارتباطًا خاصًا، وهذه العلاقة متوازنة، ويشترك البرجان بالاهتمام بالثروة والرغبات العميقة، والشعور بالأمان في العلاقة والإخلاص للشريك، وكلاهما يتصفان بالتملك والغيرة كما أنهما عنيدان وحازمان ولا يتراجعان إلا أنهما عاشقان.

الثور والعذراء

الثور والعذراء من الأبراج التي تنتمي إلى عنصر التراب ومن أبرز الصفات المشتركة الاحترام والإعجاب ببعضهم البعض، والعلاقة بينهما هادئة تمنح الشعور بالسلام الداخلي، وكلاهما يطمح للاستقرار، ويسعيان لتأمين المال ويفضلان البقاء في المنزل على التواصل مع الأشخاص حولهم.

الثور والجدي

يتوافق برج الثور بدرجة عالية مع برج الجدي والعلاقة بينهما متناغمة يسودها الاحترام المتبادل، وكلاهما يقدر الأسرة والمنزل، فالثور يحب القوة والنضج والجاذبية التي يتمتع بها الجدي أما الجدي يحب حنان الثور.

الثور والثور

العلاقة بين الثور والثور صلبة ورومانسية تتسم بالإخلاص والمودة، ويحتاج كلاهما للاسترخاء والأمان العاطفي، كما يحرصان على إرضاء رغبات الشريك.

تعرفنا في هذا المقال على عيوب برج الثور الذي يعتبر من الأبراج الترابية التي تتوافق بشدة مع الأبراج المائية وهي برج العقرب وبرج السرطان، ولا يتوافق مع برج الجوزاء وبرج القوس وبرج الدلو.

مواضيع ذات صلة