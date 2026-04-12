شوبير يكشف تطورات مفاجئة في قضية المنشطات و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 04:22 مساءً - فجّر الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة ومبشرة بشأن أزمة النجم رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بعد التطورات الأخيرة في قضية إيقافه الطويلة بسبب أزمة المنشطات، مؤكداً أن القضية دخلت مرحلة الحسم القانوني في المحاكم الرياضية الدولية المختصة في هذا الشأن خلال الساعات الماضية.

تطورات طعن رمضان صبحي أمام المحكمة الفيدرالية

أوضح أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأحد، أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قررت قبول طعن رمضان صبحي من حيث المبدأ لمناقشته. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعني بدء إجراءات الاستماع لكافة الأطراف المعنية قبل إصدار الحكم النهائي، مشدداً على أن فريق المحامين يبذل قصارى جهده لإلغاء العقوبة المغلظة التي وصلت إلى الإيقاف لمدة 4 سنوات.

موقف نادي بيراميدز من عقوبة إيقاف رمضان صبحي

تطرق شوبير إلى الوضع الصعب الذي يعيشه لاعب نادي بيراميدز حالياً، حيث تمنعه اللوائح الصارمة من ممارسة أي نشاط كروي، بما في ذلك التدرب داخل جدران النادي. وأكد أن استمرار العقوبة الحالية يعني إنهاء مستقبل اللاعب رياضياً، وهو ما دفع الإدارة القانونية للتحرك بكل قوة أملاً في تخفيف الحكم أو رفعه نهائياً ليعود للمشاركة مع فريقه.

توقعات شوبير لمستقبل رمضان صبحي في الملاعب

أعرب أحمد شوبير عن أمنياته برفع العقوبة عن رمضان صبحي، واصفاً إياه باللاعب الكبير الذي يفتقده الوسط الرياضي. ووجه نصيحة للاعب بضرورة الحفاظ على لياقته البدنية بشكل شخصي خارج النادي، بانتظار قرار المحكمة الفيدرالية الذي سيكون فاصلاً؛ فإما تأييد الإيقاف أو إعادة الروح لمسيرة اللاعب من جديد.

كواليس أزمة المنشطات بين اللاعب والمحكمة الرياضية الدولية

تعود القضية إلى قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات بتهمة التلاعب في عينة المنشطات. ويعد قبول المحكمة الفيدرالية للطعن بمثابة "طوق نجاة" قانوني أخير للاعب، بعد أن كانت جميع الأبواب الرياضية قد أُغلقت أمام محاولات تخفيف أقصى عقوبة مغلظة في لوائح مكافحة المنشطات.