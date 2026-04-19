الديربي يحسم البطل.. اطّلع على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:37 مساءً - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مواجهته القوية أمام آرسنال غريمه بالفوز بنتيجة 2-1، في لقاء مثير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد ندية كبيرة منذ الدقائق الأولى.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

افتتح السيتي التسجيل مبكرًا عبر ريان شرقي في الدقيقة 16 بعد هجمة منظمة، لكن الرد جاء سريعًا من آرسنال عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 18، مستغلًا خطأ الحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني، استمر الصراع مفتوحًا مع فرص خطيرة من الطرفين، قبل أن يظهر إيرلينغ هالاند ويمنح التقدم للسيتي بهدف ثانٍ في الدقيقة 65.

ورغم محاولات آرسنال للعودة، فإن العارضة وغياب اللمسة الأخيرة حرما الفريق من التعادل، ليخرج السيتي بانتصار ثمين يعزز به حظوظه في المنافسة على القمة مع العلم ان السيتي له مباراة مؤجلة.

