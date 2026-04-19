من هو الدكتور ضياء العوضي ويكيبيديا؟.. طبيب أثار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:37 مساءً - أعاد اسم الدكتور ضياء العوضي تصدّره للمشهد خلال الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن وفاته في دولة الإمارات في ظروف وُصفت بالغامضة، وذلك عقب سنوات من الجدل الواسع الذي أحاط بمسيرته المهنية وأفكاره المثيرة للانقسام داخل الأوساط الطبية والمجتمعية.

من هو الدكتور ضياء العوضي ويكيبيديا؟

ولد ضياء الدين شلبي محمد العوضي داخل أسرة ذات خلفية أكاديمية صارمة، حيث كان والده أستاذًا بكلية الزراعة في جامعة الأزهر، وهو ما انعكس على مسيرته التعليمية المبكرة، إلى جانب شقيقه الذي يعمل أستاذًا لجراحة الأوعية الدموية، والتحق بكلية الطب في جامعة عين شمس، وتخرج فيها بتفوق ملحوظ، واضعًا قدمه في تخصصات دقيقة شملت التخدير، والرعاية المركزة، وعلاج الألم.

وشغل العوضي لاحقًا منصب أستاذ مساعد بقسم الرعاية المركزة في كلية الطب بجامعة عين شمس، قبل أن تنتهي خدمته رسميًا في عام 2023، ليبدأ بعدها مرحلة مختلفة تمامًا في مساره المهني.

وخلال الفترة ما بين 2017 و2018، اتجه إلى مجالات الطب الوقائي والتغذية والمناعة، دون أن يستند إلى مسار أكاديمي تقليدي في تلك التخصصات، ليطرح ما أطلق عليه "نظام الطيبات"، وهو نمط غذائي ودوائي ادّعى قدرته على مساعدة المرضى في الاستغناء عن الأدوية والوصول إلى ما وصفه بحالة "التعافي الذاتي" من الأمراض المزمنة، مستندًا إلى تجارب شخصية ورؤية مزجت بين الطابع الصحي والخطاب الروحي.

جدل حول الدكتور ضياء العوضي

أثارت أفكار العوضي موجة واسعة من الانتقادات، خاصة مع طرحه لآراء خالفت ما هو مستقر علميًا، من بينها رفضه لتناول الخضروات والألياف بدعوى احتوائها على مركبات ضارة، وتشجيعه على استهلاك بعض الأطعمة المصنعة، إلى جانب دعوته لتقليل شرب المياه وتقييد تناول البروتين، كما قدم تفسيرات مثيرة للجدل حول أمراض المناعة والسرطان، وهو ما دفع بعض المتابعين لتغيير أنماط علاجهم، وفقًا لما أكده عدد من الأطباء.

وامتد الجدل ليشمل مواقفه من التوصيات الصحية العامة، حيث شكك في ضرورة النوم لساعات كافية، وظهر في أكثر من مناسبة وهو يدخن علنًا، في إطار طرحه لأفكار تخالف الإرشادات الطبية المتعارف عليها.

وفي ضوء تصاعد الشكاوى، تدخلت الجهات المعنية، إذ تلقت نقابة الأطباء مئات البلاغات من مرضى، إلى جانب تقارير صادرة عن جمعيات طبية متخصصة في مجالات الكلى والسكري والأورام، حذرت من خطورة تلك الممارسات، وعلى إثر ذلك، تمت إحالته إلى التحقيق التأديبي في فبراير 2026، مع تقديم بلاغات إلى النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن محتواه.