حسم صدارة البريميرليج.. اطّلع على نتيجة وملخص أهداف مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:37 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق آرسنال بنتيجة 2-1، في قمة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت تقلبات كبيرة وأداءً هجوميًا من الطرفين.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

بدأت المباراة بحذر نسبي قبل أن ترتفع وتيرة الإثارة مبكرًا، حيث كاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 4 بعد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة. ومع مرور الوقت، نجح الفريق السماوي في ترجمة أفضليته إلى هدف أول في الدقيقة 16 عن طريق ريان شرقي، الذي أنهى هجمة مميزة بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

لم يتأخر رد آرسنال كثيرًا، إذ استغل كاي هافيرتز خطأ فادحًا من الحارس جيانلويجي دوناروما ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 18، لتشتعل المباراة مبكرًا. واستمرت المحاولات من الجانبين، حيث أهدر إيرلينغ هالاند فرصة محققة قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ملخص مباراة آرسنال مانشستر سيتي ضد آرسنال في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط الهجومي، وكاد هالاند أن يسجل بعدما تصدى القائم لتسديدته، بينما أضاع لاعبو السيتي أكثر من فرصة خطيرة. في المقابل، حاول آرسنال مباغتة أصحاب الأرض، لكن دفاع السيتي وحارسه عوضا الأخطاء السابقة.

وفي الدقيقة 65، نجح هالاند في حسم الأمور لصالح السيتي، بعدما سجل الهدف الثاني بتسديدة قوية، ليمنح فريقه التقدم مجددًا. ورغم محاولات آرسنال للعودة، أبرزها كرة رأسية ارتطمت بالعارضة، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، يعزز مانشستر سيتي موقفه في سباق الصدارة، بينما يتلقى آرسنال ضربة قوية في صراع المنافسة على اللقب.