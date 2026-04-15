تعرف على الموعد الجديد المقرر لقرعة كأس آسيا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:34 مساءً - كان من المفترض أن تقام قرعة بطولة كأس آسيا في السعودية بتاريخ 11 إبريل 2026 إلا أن حفل القرعة قد تأجل بسبب أحداث الحرب الجارية، وقد تقرر موعد الحفل الجديد والذي سيكون بتاريخ 9 مايو في حي الطريف بالدرعية المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

تفاصيل بطولة كأس آسيا للعام المقبل

تقف بطولة كأس آسيا عند النسخة التاسعة عشرة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن الرياض وجدة والخبر، وتقام البطولة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير من العام المقبل بمشاركة 23 منتخب رياضي من أصل 24 منتخب.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المنتخب المتبقي سوف يتحدد في مباراة تلعب ضمن المجموعة الثانية بين لبنان واليمن يوم 4 يونيو، ليصبح الفريق الفائز هو صاحب المقعد الأخير المتبقي من المنتخبات المتنافسة.

