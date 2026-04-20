أسعار البنزين اليوم في مصر الاثنين 20 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 12:29 مساءً - استقرت أسعار البنزين اليوم الاثنين 20 أبريل 2026 داخل السوق المصري خلال التعاملات الصباحية، وذلك دون تسجيل أي تغييرات جديدة على مستويات البيع الرسمية، وذلك عقب آخر مراجعة أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

أسعار البنزين اليوم في مصر

يعكس ثبات الأسعار خلال هذه الفترة حالة من التوازن النسبي في سوق الطاقة، مدعومًا باستقرار حركة أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تحركات محدودة في سعر صرف الدولار، وهو ما ساهم في الحد من أي زيادات جديدة على المنتجات البترولية، وفيما يتعلق بأسعار البنزين اليوم في محطات الوقود، فقد جاءت على النحو التالي دون تغيير:

وصل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا.

بينما سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا.

فيما بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24.00 جنيهًا.

واستقر أيضًا سعر لتر السولار عند 20.50 جنيهًا.

سعر أسطوانة الغاز اليوم