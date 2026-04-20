نفوق 300 طن من الأسماك... نهر دجلة تسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 12:29 مساءً - قام مواطن عراقي بدفن حوالي 300 طن من الأسماك، حيث قام بتربيتها لفترة طويلة ولكن نفقت خلال ساعتين فقط وذلك بسبب حدوث اختلاط مياه ملوثة بنهر دجلة.

مياه الصرف الصحي تقتل الأسماك

صرح حيدر كاظم أنه قام بتربية الأسماك لمدة عام ونصف، ولكن انتهي مشروعه خلال ساعتين فقط، حيث اختلطت مياه ملوثة بنهر دجلة مما أدي إلى موت 300 طن من الأسماك، حيث تجاوزت خسارته 1.1 مليون دولار، و أكمل تصريحه بأن لم تبلغه السلطات بأن هناك مياه ملوثة في طريقه إليه، حتي يتمكن من إنقاذ مشروعه، كما لم يحضر أي مسؤول يقف بجانبه في تلك الأزمة.

وتابع حيدر كاظم بأنه يرغب في تعويض من السلطات حتي يتمكن من سداد سعر الأعلاف و أجور القوارب الخاصة به، حيث أنه لا يمتلك أي مهنة أخرى، كما أنه لا يتمكن من إنقاذ مشروعه، وأنه أب لثمانية أبناء ويجب عليه إعالتهم.

ويرجع سبب تلوث نهر دجلة، بسبب امتلاء سد حمرين بالأمطار الغزيرة، مما تسبب في إطلاق السلطات أمر بإطلاق المياه اتجاه نهر ديالي، وحدث التقاء بين المياه وتصريفات لمياه الصرف الصحي غير المعالجة، مما تسبب في حدوث تلك الكارثة.

وصرحت السلطات المعنية بأنها تمكنت من احتواء تلك الأزمة، وأنها ستعمل على عدم تكرار تلك الأزمة مرة أخرى، كما تعمل خلال تلك الفترة على تدشين سبع وحدات جديدة لتعالج مياه الصرف الصحي.