هدوء في الأسواق.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 12:29 مساءً - نستعرض أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، وفقًا لنتائج المزاد الصباحي داخل سوق العبور للجملة، والذي يُعد المرجع الرئيسي لتحديد حركة الأسعار في الأسواق المصرية، وتختلف الأسعار عند وصولها إلى المستهلك النهائي بزيادة تتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو تقريبًا، نتيجة تكاليف النقل وهامش ربح التجار، مع استمرار حالة من الاستقرار النسبي في عدد كبير من الأصناف، مقابل تحركات محدودة في بعض السلع الأخرى.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

شهدت أسعار الخضار اليوم استقرارًا داخل سوق الجملة، وتأتي كما يلي:

حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 جنيهات في الجملة، بينما يصل للمستهلك في الأسواق الشعبية إلى نحو 15 جنيهًا.

كما سجلت البطاطس متوسط 7 جنيهات للكيلو في الجملة، لتباع للمستهلك بداية من 13 جنيهًا تقريبًا.

تراوح سعر البصل الأبيض بين 4 و10 جنيهات.

بينما سجل البصل الأحمر ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو، مع إضافة فروق سعرية بسيطة عند البيع بالتجزئة.

أما الثوم فقد شهد تذبذبًا واضحًا، حيث سجل في سوق الجملة ما بين 15 و20 جنيهًا، ويبدأ بيعه للمستهلك من 20 جنيهًا فأكثر.

سجل الفلفل الرومي الأخضر ما بين 17 و25 جنيهًا.

بينما تراوح الفلفل الحامي بين 15 و25 جنيهًا.

في حين ارتفع سعر الفلفل الألوان ليسجل من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سجل الباذنجان البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الباذنجان الرومي من 10 إلى 16 جنيهًا.

بينما تراوح الباذنجان الأبيض بين 8 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم