تردد قناة الدنيا السورية 2026 متاح الآن.. استقبلها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:29 مساءً - في إطار سعيها لتعزيز حضورها الإعلامي والوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين في العالم العربي، تواصل قناة الدنيا السورية ADONYA TV تحديث بيانات البث الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية، مع الحفاظ على جودة عرض عالية ومحتوى متنوع يلبي مختلف الأذواق، وتُعد القناة من أبرز المنصات الفضائية التي تقدم برامج سورية تجمع بين الترفيه والثقافة والمجتمع، ما يعزز مكانتها في خريطة القنوات العربية.

تردد قناة الدنيا السورية ADONYA على النايل سات 2026

تتيح قناة الدنيا السورية استقبال بثها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال أكثر من تردد، لضمان استقرار الإشارة في مختلف المناطق، ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11176

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما توفر القناة ترددًا إضافيًا بديلًا:

التردد: 10911

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ADONYA الدنيا السورية على العرب سات 2026

ولتعزيز انتشارها في دول الخليج وشمال أفريقيا، يمكن متابعة قناة الدنيا السورية عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11664

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويُوفر هذا التردد بديلاً فعالًا في حال ضعف إشارة نايل سات، مع بث متواصل على مدار 24 ساعة وجودة صوت وصورة عالية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لعدد كبير من المشاهدين.

قناة الدنيا السورية ADONYA محتوى مجاني متنوع بدون تشفير

تحافظ قناة الدنيا السورية على كونها قناة مجانية غير مشفرة، ما يمنح الجمهور إمكانية متابعة برامجها دون الحاجة إلى اشتراكات، وتقدم القناة محتوى متنوعًا يشمل المسلسلات السورية، والبرامج الاجتماعية، والفنية، إلى جانب فقرات ترفيهية وثقافية تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتؤكد القناة استمرارها في تطوير خدماتها التقنية وتحديث تردداتها بشكل دوري، بهدف تحسين تجربة المشاهدة ومواكبة التطورات في قطاع البث الفضائي، في ظل منافسة متزايدة بين القنوات العربية على جذب انتباه الجمهور.