لعشاق الأفلام الأجنبية… تردد قناة AXN Movies الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:29 مساءً - تعد قناة AXN Movies الفرنسية واحدة من القنوات الموجهة لعشاق السينما العالمية حيث تركز بشكل أساسي على عرض الأفلام الأمريكية والأعمال السينمائية المشهورة التي تجمع بين الإثارة والتشويق، وتتميز القناة ببث مستمر على مدار اليوم ما يمنح المشاهد تجربة مشاهدة متواصلة دون فواصل طويلة مع جودة صورة وصوت تضيف طابعًا سينمائيًا قريبًا من أجواء صالات العرض.

تردد قناة AXN Movies الجديد

يمكن استقبال قناة AXN Movies عبر القمر الصناعي Astra 19 من خلال البيانات التالية:

التردد: 10729 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 22000

ملحوظة حول تردد قناة AXN Movies

يعد تردد قناة AXN Movies من الترددات المستقرة على هذا القمر حيث يتيح استقبال القناة بجودة جيدة نسبيًا حسب قوة الإشارة في منطقة الاستقبال مع إمكانية متابعة محتوى القناة دون الحاجة لاشتراك مدفوع في بعض الحالات حسب البث المتاح.

طريقة تثبيت قناة AXN Movies على الرسيفر

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال: