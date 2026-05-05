حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:29 مساءً - اثبتت قناة "عيون الرعب" حضورًا لافتًا بين عشاق أفلام الرعب والتشويق، بفضل ما تقدمه من محتوى يوازن بين الإثارة والغموض في تجربة مشاهدة مختلفة، وهي تعمل على تقديم كل ما يريد مشاهدته جميع المتابعين من كل مكان.

ما تقدمه قناة عيون الرعب

تتميز قناة "عيون الرعب" بتنوع عروضها التي تضم أحدث الإنتاجات الأجنبية إلى جانب كلاسيكيات الرعب، فضلًا عن فقرات قصيرة تستعرض قصصًا غامضة وموضوعات مرتبطة بعالم ما وراء الطبيعة، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لمن يبحث عن محتوى مشوق على مدار الساعة.

تردد قناة عيون الرعب الجديد على نايل سات 2026

لضبط قناة عيون الرعب على جهاز الاستقبال، يمكن إدخال بيانات التردد التالية عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد هو 12564 ميجاهرتز.

الاستقطاب هو عمودي "V".

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

الجودة هي SD.

طريقة تنزيل قناة عيون الرعب على الرسيفر

يمكن استقبال القناة بشكل سهل، من خلال تنفيذ الخطوات التالية: