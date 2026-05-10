3 ملايين جنيه غرامة.. السلطات المصرية تعلن عقوبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:29 مساءً - مع اقتراب موسم الحج 1447هـ /2026 م شددت الجهات المختصة إجراءاتها الرقابية لضبط منظومة رحلات الحج والتصدي لأي تجاوزات غير قانونية خلال الموسم، وتأتي هذه الخطوات لضمان حماية حقوق حجاج بيت الله وتأمين سلامتهم وسط تحذيرات صارمة من غرامات مالية للمخالفين قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.

عقوبات مخالفة إجراءات رحلات الحج

وفقًا للقوانين المصرية فإن الجهات المنظمة للحج تختص بتنظيم شئون الحجاج لهذا العام طبقًا للضوابط والإجراءات التي تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية في مصر.

يعاقب المخالفين لضوابط الحج موسم 1447 هـ /2026 م بغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه وقد تصل إلى ثلاثة ملايين كحد أدنى على كل مواطن نفذ أداء مناسك الحج بصورة مخالفة أو خالف تنفيذ الضوابط الصادرة بحقوق الحجاج وفقًا للمادة"3" في هذا القانون وأشارت الجهات أن قيمة الغرامة تضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود والمد.

عقوبات تزوير الكود التعريفي للحجاج

كشفت السلطات أن عقوبة تزوير الأوراق الرسمية والكود التعريفي لحجاج بيت الله الحرام هي الحبس مدة لا تقل عن عام سواء قام هو بتزوير أوراقه أو بواسطة الكود التعريفي المنصوص عليه بالقانون.

كما يعاقب المخالفين بهذه النقطة بدفع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه وقد تضاعف إلى مليوني جنيه على كل من زور الكود أو من نفذ رحلات الحج بدون توثيق العقود مع الشركات السياحية والوكلاء السعوديين الكترونيًا على البوابة.

إضافة إلى لك يشترط العمل في رحلات الحج هذا الموسم 1447 هـ /2026 م بالنظام المطبق به في المملكة العربية السعودية والتنسيق مع الغرفة المذكورة على البوابة وفي حالة المخالفة يضاعف الحدين الأدنى والاقصى للغرامة.