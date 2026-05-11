استقرار الفضة محليا عند 131.12 جنيه والأوقية 80.39 دولار عالميا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 مايو 2026 08:01 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 999 مستوى 131.12 جنيهًا دون تغيير عن الجلسة السابقة، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة 978 جنيهًا، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وبلغ عيار 900 مستوى 119 جنيهًا، وعيار 800 مستوى 106 جنيهات، في حين سجلت أوقية الفضة عالميًا نحو 80.394 دولارًا.

وبلغ السعر العادل للجرام وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف في السوق المصرية نحو 136.55 جنيه، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.829 جنيهًا.

وعلى المستوى المحلي، أوضح مركز الملاذ الآمن أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل الدولار نحو 52.72 جنيهًا في 8 مايو، قبل أن يتحرك بصورة طفيفة إلى 52.829 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن، إلى أن هذا الاستقرار النسبي ساهم في تقليل الضغوط على أسعار الفضة داخل السوق المحلية، رغم التقلبات العالمية الحادة.

وأكد التقرير أن الفجوة السعرية الحالية البالغة سالب 5.43 جنيه بنسبة سالب 3.98% تُعد من الظواهر الإيجابية النادرة داخل السوق، إذ تعني أن السعر المحلي للفضة أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف.

وأضاف أن هذه الفجوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التسعير وتراجع علاوة المخاطر داخل السوق المحلية، مقارنة بالفترات التي شهدت فجوات سعرية موجبة وارتفاعات مبالغًا فيها.

وأشار إلى أن تسجيل تحديث سعري واحد فقط خلال اليوم يعكس انخفاضًا واضحًا في نشاط التداول داخل السوق المحلية، في ظل حالة الترقب المسيطرة على المتعاملين انتظارًا لتطورات المشهد الجيوسياسي وبيانات الاقتصاد الأمريكي.

وقال مركز الملاذ الآمن، إن السوق المصرية للفضة تشهد توازنًا دقيقًا بين ثلاثة مؤثرات رئيسية، تتمثل في حركة الأوقية عالميًا، واتجاه الدولار الأمريكي، وطبيعة الفجوة السعرية داخل السوق المحلية.

وأوضح أن الفجوة السعرية السالبة التي تسجلها السوق حاليًا بنسبة 3.98% تعكس تطورًا صحيًا في آليات التسعير داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية أصبحت تعكس الواقع العالمي بكفاءة أعلى مقارنة بالفترات السابقة، بعدما تراجعت علاوة المخاطر بصورة ملحوظة.

أسعار الفضة عالميًا شهدت حالة من التوقف النسبي بعد موجة ارتفاعات حادة

ولفت مركز الملاذ الآمن، إلى أن أسعار الفضة عالميًا شهدت حالة من التوقف النسبي بعد موجة ارتفاعات حادة خلال الأيام الماضية، حيث سجلت الأوقية نحو 80.32 دولارًا في 8 مايو 2026، بارتفاع بلغ 2.50%، قبل أن تستقر قرب 80.394 دولارًا خلال التعاملات الأخيرة.

وأوضح أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة من الترقب الحذر انتظارًا لنتائج المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أصبحت المحرك الرئيسي لاتجاهات المعادن الثمينة خلال الفترة الحالية.

وأوضح التقرير أن التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن اعتراض هجمات إيرانية وتنفيذ ضربات دفاعية، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن استعداد طهران للرد على مقترح سلام أمريكي عبر وساطة باكستانية، عززت حالة الترقب داخل الأسواق العالمية،

وأضاف أن أي تقدم في مسار التسوية السياسية بين الجانبين قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الفضة، بينما يدعم أي تصعيد جديد أسعار المعادن الثمينة بصورة مباشرة.

ونوّه مركز الملاذ الآمن بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مستوى 97.8414 نقطة خلال تعاملات 8 مايو، منخفضًا بنسبة 0.23%، كما فقد الدولار نحو 0.99% من قيمته خلال الشهر الماضي، و2.49% على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هذا التراجع النسبي في الدولار يدعم أسعار الفضة عالميًا، إذ تصبح المعادن الثمينة المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتتمثل أبرز العوامل الداعمة للأسعار في استمرار الغموض المرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وضعف الدولار الأمريكي، وتحسن كفاءة التسعير داخل السوق المحلية، و تتمثل أبرز العوامل الضاغطة في استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، وقوة بيانات الاقتصاد الأمريكي، واستمرار الضغوط التضخمية العالمية.

توقعات بتحرك أسعار المعدن خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الاستقرار

وأشار المركز إلى أن أي تقدم حقيقي نحو اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران قد يدفع أسعار الفضة إلى التراجع نتيجة انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي أي تصعيد عسكري جديد إلى موجة صعود قوية في الأسعار.

وتوقع مركز الملاذ الآمن أن تتحرك أسعار الفضة خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الاستقرار، مع استمرار حالة الحذر والترقب داخل الأسواق العالمية والمحلية.

