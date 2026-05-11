المصريين الأحرار: الدولة المصرية تتحرك بقوة لحماية البحارة المختطفين..وأمن المواطن بالخارج أولوية لا تقبل التهاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 07:24 مساءً -

يتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ القلق والاهتمام ما أعلنته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka وما تضمه من بحارة مصريين بالقرب من السواحل الصومالية، في واقعة تعكس تصاعد التهديدات التي تواجه أمن الملاحة الدولية في مناطق تشهد اضطرابات متزايدة وتعقيدات أمنية متشابكة.

ويؤكد الحزب تقديره الكامل للتحرك السريع الذي تباشره الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر أجهزتها المعنية وتحركاتها الدبلوماسية المكثفة، من أجل متابعة الموقف لحظة بلحظة والعمل على ضمان سلامة البحارة المصريين وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ويشدد الحزب على ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية على إدارة هذا الملف بكفاءة وحسم، انطلاقًا من نهج ثابت يؤكد أن حماية المواطن المصري وصون كرامته يمثلان أولوية لا تقبل التهاون، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في الدفاع عن أبنائها ورعايتهم أينما كانوا.

كما يؤكد حزب المصريين الأحرار أن ما تشهده بعض الممرات البحرية من تهديدات متصاعدة يفرض على المجتمع الدولي تحركًا أكثر فاعلية لحماية أمن الملاحة الدولية، ومواجهة أعمال القرصنة والجماعات المسلحة التي تستهدف استقرار التجارة العالمية وتهدد أرواح المدنيين الأبرياء.

وفي هذا الظرف الدقيق، يعلن الحزب تضامنه الكامل مع أسر البحارة المصريين، داعيًا الله أن يحفظ أبناء مصر وأن تكلل الجهود الجارية بعودتهم سالمين، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بما تملكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وخبرة واسعة، قادرة على إدارة الأزمات بحكمة واقتدار، والحفاظ على حقوق أبنائها وهيبة الوطن.