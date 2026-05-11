مصر تبحث سبل دفع التكامل الأفريقي في مجالات البترول والغاز

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 مايو 2026 08:01 مساءً - استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس فريد غزالي الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، ودعم جهود التكامل المصري الأفريقي في مجالات البترول والغاز والطاقة.

وخلال اللقاء، طرح الوزير مقترح دراسة تنظيم جلسة وزارية لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء بالمنظمة، على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، والمقرر استضافتها بمدينة العلمين يونيو المقبل، بما يوفر منصة للحوار والتنسيق حول أولويات الطاقة بالقارة، وسبل دعم مشروعات التنمية وتعزيز التكامل الأفريقي في قطاع الطاقة.

ورحب الوزير بالأمين العام للمنظمة في زيارته الأولى للقاهرة بعد توليه مهام منصبه، مؤكداً اعتزازه بعلاقات التعاون بين المنظمة ومصر وجميع دول القارة، وحرص المنظمة على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتعظيم الاستفادة من موارد القارة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين احتياجات الشعوب الأفريقية من الطاقة.

وأشار بدوي إلى أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في أفريقيا، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن القارة تمتلك فرصاً واعدة وموارد كبيرة تتطلب تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وشهد اللقاء استعراض اخر مستجدات إطلاق بنك الطاقة الأفريقي، باعتباره إحدى المبادرات الاستراتيجية للمنظمة، حيث تمت تبادل وجهات النظر حول الخطوات التنفيذية الخاصة بإطلاق البنك ودوره المرتقب في توفير التمويل لمشروعات البترول والغاز بالقارة.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مراكز التدريب وبرامج بناء القدرات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب، ودعم تأهيل الكوادر البشرية الأفريقية ونقل الخبرات الفنية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع البترول والغاز، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت وإيبروم وصان مصر، وشركتي الحفر المصرية والحديثة للحفر والتي نجحت في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها، بما يعزز قدرتها على الإسهام في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية بالقارة الأفريقية، ودعم خطط التنمية ونقل الخبرات.

ومن جانبه، أعرب المهندس فريد غزالي عن تقديره للدور المصري الداعم لأنشطة المنظمة، مشيداً بما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وشركات وطنية ذات خبرات وسمعة عالمية، مؤكداً تطلع المنظمة إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر، وباقي دول المنظمة خاصة في مجالات التدريب.

كما أعلن عن إطلاق منصة أفريقية للتدريب داخل القارة بنهاية العام الجاري، مشيداً بالدور الذي تقوم به مصر في دعم العمل الأفريقي المشترك، والاستفادة من تجربتها الناجحة في تطوير قطاع الطاقة.

