انت الان تتابع خبر انفصال شبه جزيرة سيناء عن مصر بسبب الزلازل.. البحوث الفلكية تكشف مفاجأة مدوية تثير جنون العالم بأسره!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن إمكانية تقسيم القارة الأفريقية علميًا وانفصال جزء منها بسبب تحرك القارات والنشاط الزلزالي.

وأشار القاضي إلى أن المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا وجيولوجيًا تشمل أخدود شرق أفريقيا والبحر الأحمر والهضبة الإثيوبية ورواندا والكونغو وتنزانيا. وأضاف أن الأخدود الأفريقي العظيم سينفصل وينفصل عن القارة الأفريقية بعد ملايين السنين ويصبح جزيرة منفصلة.

وأشار أيضًا إلى أن جنوب إثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا سينفصلون عن القارة الأفريقية ويشكلون قارة خاصة بهم. وفيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء، أشار القاضي إلى أنها ستنفصل وتصبح جزيرة صغيرة بعد ملايين السنين.