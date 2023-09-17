ما سيحدث سوف يكون جنوني..الأردن تنتظر اسوء ساعات واعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس..اسوء مما حدث في ليبيا!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم السبت نهارًا حول معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة. تكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق. تهب الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

أما ليلاً، فتكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق. تهب الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

فيما يتعلق بيوم الأحد نهارًا، يتوقع انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة. تكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق. تهب الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط على فترات.

أما ليلاً، فتكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق. تهب الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.