انت الأن تتابع خبر الداخلية التركية تلاحق مدوِّنًا عربيًا بدل ملاحقة العنصرية المتزايدة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدل أنّ تقدم الداخليّة التركية على مواهجة موجات التّطرف والعنصريّة تجاه العرب، والمتزايدة إلى حدٍ كبير فوق أراضيها، فإنّ وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلنَ الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد مغرد كويتي، بتهمة إهانة أتاتورك والجواز التركي، وجاءت شكوى الوزير بعد يوم واحد من شكوى مماثلة تقدّم بها "الحزب الجيد أو حزب الخير"(İyi Parti‏) ضد المغرد الكويتي عبد العزيز ضويحي بن رميح.

وقال وزير الداخلية التركي، في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس، الأربعاء، إنه "بتنسيق مع مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية استخباراتنا؛ تبين أن الكاتب الكويتي، الذي يكتب تحت اسم عبد العزيز بن رميح، نشر العديد من المنشورات المسيئة علناً لجواز سفر الجمهورية التركية ومؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك"، وقال الوزير: "تم الكشف أيضًا عن منشورات الشخص الداعمة (لشخص) تم اعتقاله بتهمة إهانة أتاتورك، على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "تم التعرف على الشخص واسمه الحقيقي عبد العزيز الهاجري ويقيم في الكويت. وقد تم تقديم شكوى جنائية ضده".

كما قام النائب في البرلمان التركي زورلو بنشر تغريدة للكويتي عبد العزيز ضويحي، يعدّ فيها جواز السفر التركي "من أرخص الجنسيات في العالم"، ويقول في تغريدته: "أفكر أن أدعم أي عربي لكي يحصل عليها (الجنسية التركية) ويرشح نفسه رئيساً لتركيا ويهدم تماثيل مصطفى كمال ويحرق صوره".

وبالنسبة للمغرد الكويتي، الذي رفع وتيرة انتقاده لتركيا منذ حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي في مدينة طرابزون على البحر الأسود شمال شرقي تركيا، مساء يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، فقد واصل هجومه عبر منصة إكس على تركيا وعلى وزير الداخلية التركي بنحو خاص.