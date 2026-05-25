وزير التخطيط: 18 مليار جنيه استثمارات عامة للمنوفية خلال عامين

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 10:07 صباحاً - وخلال الزيارة، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصرف 43 مليون جنيه واعتماد 25 مليون جنيه إضافية لسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء، والتي تخدم نحو 240 ألف مواطن بالمحافظة.

وأكد أحمد رستم أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظة المنوفية خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يبلغ نحو 18 مليار جنيه، مشيرًا إلى حرص الدولة على متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة، للتأكد من اتساقها مع الأولويات وجهود حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءتها، إلى جانب تحديد الفجوات التنموية ودفع جهود توطين التنمية.

وأضاف أن الدولة تحرص على تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، في إطار خطة تحقيق التنمية المتوازنة، خاصة المشروعات المرتبطة بالارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل بالتوازي على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن استدامة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ المنوفية على استضافته والتنسيق لإنجاح الزيارة الميدانية، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع مختلف المحافظات لتسريع وتيرة التنمية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، إلى جانب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة مشروعات البنية التحتية، لا سيما في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوسع في إنشاء المحطات الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يسهم في توفير خدمات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن مدرسة الجيل الجديد الدولية تمثل نموذجًا تعليميًا متميزًا لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تطورات سوق العمل.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ المنوفية الشكر لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيارته للمحافظة ومتابعته لتطورات المشروعات المنفذة على أرض الواقع، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظة من خلال الخطة الاستثمارية، ودورها في متابعة تنفيذ المشروعات وتسريع وتيرة العمل بها.

