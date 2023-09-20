انت الأن تتابع خبر الرئيسان الفلسطيني واللبناني يتباحثان بشأن عين الحلوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أولوية وقف الأعمال العسكرية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان، وخلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سياق مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدّد التأكيد على أن "ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية، ويشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام، خصوصًا إلى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية، وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني أنه أعطى توجيهاته لإنهاء هذه الأحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.

ويشهد المخيم هدوءًا حاليًا، بعد جولتين من القتال العنيف بين حركة فتح ومجموعات فلسطينية إسلاميّة، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.