انت الأن تتابع خبر حماس تتوعد بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ، غضب الفصائل الفلسطينية كافة .

حيث نعت فصائل فلسطينية صباح اليوم الأحد، شهيدي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، أسيد أبو علي “جعباوي” (21 عامًا) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عامًا)، اللذان ارتقيا بعد إصابتهما بالرصاص في الرأس، خلال عدوان الاحتلال على المخيم.

وأجمعت الفصائل في بيانات منفصلة، أن تصاعد عدوان الاحتلال سيشعل لهيب المواجهة.

وقالت حركة “حماس”، إن كل محاولات وأد المقاومة ستتحطم وتفشل، مؤكدة أن المقاومين سيخرجون في كل وقت ومن كل مكان.

وأشادت حماس، بالمقاومين من كافة الفصائل، الذين تصدوا لاقتحام المخيم، واشتبكوا بالرصاص والعبوات، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال، مشددة أن المقاومة سيدة الميدان.

من جانبها أوضحت حركة “فتح”، أن سياسة القتل والاقتحامات الإسرائيلية، لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأضافت “فتح” أن الاحتلال يُفسر الصمت الدولي، بالضوء الأخضر للتمادي والاستمرار بالعدوان والإرهاب على أبناء الشعب الفلسطيني.

بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون رد، مضيفة أن الاحتلال سيدفع ثمنًا غاليًا بمزيدٍ من تصعيد عمليات المقاومة.

وذكرت أنّ هذا الاحتلال يخطئ في حساباته ويتمادى في أوهامه، إذ يمضي في جرائمه، مشددةً أنّ استمرار الاحتلال باجتياحاته المتواصلة لن يحقق له الأمن والأمان.

وفي السياق، دعت حركة الأحرار، لثورة عارمة لكسر عربدة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت حركة المجاهدين جماهير الشعب الفلسطيني والمقاومين لإشعال الأرض المحتلة ناراً تحت أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي رداً على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، أشارت لجان المقاومة الشعبية إلى أن دماء الشهداء ستظل منارة لكل المقاومين، موضحا أنها سترسم ملامح طريق التحرير للمسجد الأقصى.

ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني، لن يصمت أمام إراقة الدماء واستمرار الاعتداءات على أرضه ومقدساته، مضيفة أن المقاومة ستواجه هذه الجرائم بالمزيد من المقاومة وستبقى حالة الاشتباك السبيل نحو الحرية.