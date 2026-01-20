الرياض - كتبت رنا صلاح - فرّ نحو 200 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن الشدادي السوري الاثنين.

فرار نحو 200 سجين داعشي من سجن سوري

وجاء ذلك بعد مغادرة حراس من قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن قوات الحكومة السورية عاودت القبض على الكثير منهم، وفقا لمسؤول أميركي، الثلاثاء.

وأوضح المسؤول لرويترز، أن نحو 600 عنصر غير سوري من تنظيم داعش الإرهابي نُقلوا من سجن الشدادي قبل 19 كانون الثاني إلى سجون أخرى، ولا يزالون رهن الاحتجاز.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، جاهزيتها التامة لاستلام مخيم الهول وسجون "داعش الإرهابي" في المنطقة كافة.

وطالبت وزارة الدفاع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بشكل عاجل.

وأكد الوزارة التزامها المطلق بحماية الأكراد وصون أمنهم، وجددت التعهد بأنه لن تدخل قواتها إلى القرى والبلدات الكردية، مشيرة إلى أن الجيش السوري هو حصن لكل السوريين وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية.