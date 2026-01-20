الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة جديدة عن وجود رابط مقلق بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات، خاصة لدى الرجال الذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان أو بالقرب من الطرق الرئيسية داخل المدن.

تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 6.9%

تفاصيل الدراسة

أجريت الدراسة على 224 ألف رجل في بريطانيا بمتوسط عمر 58 عاماً، وتمت متابعتهم لمدة 13.7 عاماً.



النتائج أظهرت أن من تعرضوا لمستويات أعلى من التلوث كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستات بنسبة 6.9% مقارنة بغيرهم.



الخطر يزداد مع ارتفاع مستوى التعرض لتلوث الهواء.



العوامل المؤثرة



الباحثون أشاروا إلى أن النترات (NO₃) المنبعثة من عوادم السيارات تعد العامل الرئيسي وراء هذا التأثير.



النيتروجين، المكون الأساسي في NO₃، معروف بقدرته على تغذية نمو الخلايا السرطانية.



معظم الدراسات السابقة ركزت على الجسيمات الدقيقة PM2.5 الناتجة عن عوادم السيارات والانبعاثات الصناعية والزراعية واحتراق الوقود المنزلي، بينما هذه الدراسة حللت خمسة مكونات رئيسية ووجدت أن النترات الأكثر تأثيراً.



توصيات الخبراء



دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تلوث الهواء، خصوصاً الانبعاثات الناتجة عن حركة المرور والصناعات.



شدد الباحثون من جامعة بكين على أن مكان السكن يعد عاملاً مهماً إلى جانب الوراثة ونمط الحياة.



أوصوا بضرورة استهداف مصادر انبعاثات النترات، خاصة من الزراعة وحركة المرور، للحد من انتشار المرض.