الذهب يكسر قمة 4700 دولار للأوقية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتلامس أعلى مستوياتها على الإطلاق في السوقين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد الإقبال على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

أسعار المعدن قفزت في السوق المحلية بنحو 80 جنيهًا

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية قفزت بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6355 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 60 دولارًا لتسجل مستوى 4730 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7263 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 5447 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50840 جنيهًا.

سجل المعدن مستوى قياسيًا جديدًا عالميا متجاوزًا حاجز 4700 دولار للأوقية

وعالميًا، سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا حاجز 4700 دولار للأوقية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب القوي على الأصول الآمنة، وسط موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

ارتفعت أسعار المعدن محليا بنسبة 9% منذ بداية العام

وعلى الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 9% منذ بداية العام، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 9.5%، ليتجاوز بذلك المعدن الأصفر أرباح شهر يناير 2025، والبالغة نحو 6.6 %.

ولا تزال حالة عدم اليقين تهيمن على معنويات المستثمرين، مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية على خلفية قضية جرينلاند، وهو ما قوبل بانتقادات أوروبية حادة وتحذيرات من اتخاذ تدابير مضادة في حال تنفيذ تلك الرسوم.

مخاوف الحرب التجارية دعمت صعود الأسعار

وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة مخاوف اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقًا عبر الأطلسي، ما ضغط على أسواق الأسهم العالمية وعزز الطلب على الأصول الدفاعية، وفي مقدمتها الذهب. كما أسهم تصاعد خطاب ترامب في إضعاف الثقة في الأصول الأمريكية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الدولار ودفع المستثمرين للتحول نحو عملات مجموعة العشر البديلة والملاذات الآمنة التقليدية.

وبالتوازي مع المخاوف التجارية، تواصل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط إبقاء مستوى المخاطر الجيوسياسية مرتفعًا، بما يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب.

وفي هذا السياق، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الثاني على التوالي، ليتداول قرب مستوى 98.45 نقطة، وهو أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، ما يمنح المعدن الأصفر دفعة إضافية.

وفي تطور ملحوظ، رفض الرئيس الأمريكي استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند، مكتفيًا بالقول: «لا تعليق»، فيما أكد في منشور على منصة Truth Social أن الجزيرة «ضرورية للأمن القومي والعالمي»، مشيرًا إلى أن الملف سيُطرح للنقاش خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا «لا ترغب في الدخول في مواجهة» مع الولايات المتحدة، لكنها ستدافع عن مصالحها وتمتلك «مجموعة من الأدوات» للرد، في حال تصاعد التوترات.

ويرى محللون أن منطقة اليورو، بوصفها أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بنسبة تقارب 21% من إجمالي الحيازات الأجنبية، تمتلك أوراق ضغط محتملة في أي نزاع تجاري واسع.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من الأحداث المؤثرة، من بينها قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية التعريفات الجمركية، وجلسات قضائية تتعلق بمحاولة عزل ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن احتمالات الإعلان عن رئيس جديد للفيدرالي.

ترجيحات خفض أسعار الفائدة الأمريكية عزز أسعار المعدن النفيس

وتشير التوقعات إلى أن الذهب يستمد دعمًا قويًا من ترجيحات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال العام، مدفوعًا ببيانات اقتصادية أضعف وإشارات على تباطؤ التضخم.

وتؤكد تقارير اقتصادية أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي، وعدم اليقين السياسي، إلى جانب الارتفاع القياسي في ديون الحكومات والشركات خلال 2025، تمثل عوامل هيكلية داعمة للذهب، وتعزز دوره كأداة تحوط منخفضة التقلب في بيئة اقتصادية شديدة الاضطراب.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، لا تزال مشتريات البنوك المركزية تمثل ركيزة أساسية لدعم الأسعار، إذ أصبحت أقل تأثرًا بتقلبات السوق، ما يعزز النظرة الإيجابية طويلة الأجل للذهب ويُرسخ استقراره فوق مستوى 4000 دولار للأوقية.

