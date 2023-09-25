ساعات قليلة تفصل مصر عن الطامة الأسوأ في تاريخها ... ووزارة الصحة تناشد المواطنين التبرع بالدم في المراكز الصحية والمستشفيات!!

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رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، وأشارت إلى استقرار الأحوال الجوية في جميع أنحاء البلاد، مع انخفاض نسبة الرطوبة ليلاً مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

انتهى فصل الصيف يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، وبدأ فصل الخريف، ومعه يأتي فصل التلقبات الجوية الحادة والسريعة، بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار والسيول.

في مصر، يتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيفًا ليلاً في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك نشاطًا في الرياح أحيانًا في مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحركة البحر المتوسط، فإنها خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.