الرياض - كتبت رنا صلاح - في كلمة ألقتها من منبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، بزيادة كبيرة للاستثمارات الأوروبية في غرينلاند.

أوروبا تعد ترامب بردّ حازم على تهديداته بشأن غرينلاند

كما تعهدت بالعمل مع الولايات المتحدة على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وقالت فون دير لايين "نعمل على زيادة ضخمة في الاستثمارات الأوروبية في غرينلاند" وذلك من دون أن تذكر أي أرقام.



وفي كلمتها، وعدت فون دير لايين أيضا بردّ "حازم" على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن غرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.



وقالت: "نحن نعتبر الشعب الأميركي ليس حليفا لنا فحسب، بل صديق أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".



وأضافت: "سنعمل بشكل وثيق مع غرينلاند والدنمارك لتحديد كيف يمكننا تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد المحلي والبنى التحتية".



وتابعت: "وأفكر بشكل خاص في أننا ينبغي أن نخصص جزءا من الزيادة في إنفاقنا الدفاعي لإنشاء قدرة أوروبية لكاسحات الجليد وغيرها من المعدات الأساسية لأمن القطب الشمالي".



وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية كذلك على رغبتها في العمل مع الولايات المتحدة "وجميع شركائنا" على "تعزيز الأمن في القطب الشمالي".



وقالت، إن "هذا يصب بوضوح في مصلحتنا المشتركة، وسنزيد استثماراتنا".



ومن المقرر أن يجتمع القادة الأوروبيون مساء الخميس في بروكسل في قمة استثنائية لبحث هذه المسألة.