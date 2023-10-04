انت الأن تتابع خبر من نفذ التفجير الإرهابي بتركيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد حدوث تفجير في العاصمة التركية أنقرة ، يوم الأحد الماضي ، قرب وزارة الداخلية ، أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة ، بقيت التساؤلات عن الجهة المسؤولة عن التفجير وما الهدف منه .

حتى أعلنت وزارة الداخلية التركية ، اليوم الأربعاء خلال بيان لها ، عن هوية الانتحاري الذي نفذ الهجوم بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في أنقرة ، وقالت أنه عضو في حزب” العمال الكردستاني”.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه “نتيجة لاختبار الحمض النووي، ثبت أن الإرهابي الثاني هو أوزكان شاهين، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني”.



وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن العنصر الآخر الذي تم القضاء عليه في تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية، يدعى حسن أوغوز، وشهرته “كنيفار إردال”، وهو أيضا ينتمي إلى حزب “العمال الكردستاني”، الذي تصنفه انقرة منظمة إرهابية.



تجدر الإشارة إلى أن عنصرين نفذا هجوما إرهابيا يوم الأحد الماضي أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، وعمد أحدهم إلى تفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.



