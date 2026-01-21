الرياض - كتبت رنا صلاح - في مفاجأة قلبت موازين الطب الحديث، كشف باحثون من جامعة ميتشيغان الأميركية عن فاعلية عشبة “مخلب الشيطان” في تخفيف آلام المفاصل والظهر، تُعرف هذه العشبة علميًا باسم Harpagophytum procumbens، وقد أظهرت دراسات حديثة نتائج مشجعة في تسكين الألم وتقليل الالتهابات.

"طب الاعشاب هو الحل"...عشبة جبارة موجوده في كل مطبخ تقضي على آلام الظهر والركب والاوراك خلال دقائق

دراسة علمية تؤكد الفعالية

أُجريت دراسة على 250 شخصًا يعانون من آلام شديدة في الظهر والركب والأوراك، حيث تناولوا خلاصة العشبة ثلاث مرات يوميًا لمدة ثمانية أسابيع، أظهرت النتائج أن 50-70% من المشاركين شهدوا تحسنًا ملحوظًا، مع انخفاض الألم بنسبة 30-40%، وكانت العشبة أكثر فعالية ضد آلام الركب والأوراك مقارنةً بأسفل الظهر، خاصةً لدى الفئات العمرية الأصغر.

كيف تعمل العشبة؟

يرجع تأثير مخلب الشيطان إلى قدرتها على منع إطلاق الجزيئات المحفزة للالتهاب، مما يساعد في تقليل تلف المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل، بخلاف المسكنات التقليدية، لا تعمل هذه العشبة فقط على تخفيف الألم، بل تسهم في الحد من العمليات الالتهابية المسببة له.

تحذيرات واستعمالات أخرى

بالإضافة إلى دورها في تخفيف الآلام، تُستخدم العشبة لعلاج عسر الهضم عبر تحفيز إفراز حمض المعدة، ومع ذلك، لا يُنصح باستخدامها لمن يعانون من قرحة المعدة أو الذين يتناولون أدوية مسيلة للدم مثل “وارفارين”، نظرًا لاحتمالية تفاعلها مع هذه العلاجات.