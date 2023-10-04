انت الأن تتابع خبر الضفة : الاحتلال يعتدي على المعلمين والطلاب بالمدارس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على كادر تعليمي لمدرسةى تقع في مدينة الخليل الفلسطينية ، وتحديدًا عند مدخل قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فإن قوات الاحتلال احتجزت لمدة ساعة ونصف الساعة مدير مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، عريف أبو كرش، وعددا من معلمي المدرسة على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية التوانة شرق يطا، وفتشت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



يشار الى أن مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، هي من مدارس التحدي والصمود، ويتلقى العلم فيها ما يزيد عن 50 تلميذا، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدمها مطلع آب من العام الماضي.



وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت، الاثنين الماضي ، وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا جنوب الخليل.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، في هذا السياق، إن إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلا، من مسافر يطا، جنوب الخليل، منذ مطلع تموز/يوليو 2023، لافتا أن القيود المتزايدة التي تفرضها قوات الاحتلال على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

وفي سياق متصل ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية جلبون شمال شرق جنين، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما نفذ المستوطنون أعمال عربدة بمحاذاة منازل المواطنين في القرية، ما اضطر مدرسة الذكور الثانوية فيها لتعطيل الدراسة.

وذكر رئيس المجلس القروي في قرية جلبون إبراهيم أبو الرب أن قوات الاحتلال وضعت أسلاكا شائكة، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع على المواطنين وطلبة المدارس الذين يقتربون من المنزل المحاذي لمدرسة الذكور، مشيرا إلى أن الدراسة لم تنتظم هذا اليوم.