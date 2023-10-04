انت الان تتابع خبر خبر ادخل الفرحة الى كل بيت في الأردن..الأردن الاولى عالميا في هذا الشيء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر الأردن الدول العربية بالمرتبة الأولى في مؤشر الحرية الإنسانية العالمي لعام 2022، الذي يعده معهد كاتو (Cato Institute)، والذي يعتمد على 83 مؤشراً للحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، لقياس مستوى الحرية الإنسانية في 165 دولة حول العالم.

واحتلت المملكة المركز الأول عربيا و الـ108 عالمياً، تلتها كل من الكويت وتونس في المركز الثاني عربياً والـ113 عالمياً، وجاءت لبنان في المركز الثالث عربياً والـ121 عالمياً.

ويعتمد المؤشر الدرجات من 0 إلى 10 لقياس درجة الحرية، ويمثل صفر الأقل حرية، وتمثل الدرجة 10 الأكثر حرية.