انت الان تتابع خبر اللحظات الأخيرة لهذه الدولة العربية... عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض قريباً وتحرق عدد من المناطق حتى تحولها إلى رماد، وتحذير عاجل من وكالة ناسا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وكالة ناسا ومركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) عن حدوث عاصفة شمسية بعد غد.

وأوضحت ناسا أن العاصفة ستكون من الفئة G2، وستكون متوسطة ولا تشكل تهديدا كبيرا للأرض، مشيرة إلى أن العاصفة ناجمة عن الانبعاث الكتلي الإكليلي الذي يحدث ضمن نشاط الدورة الشمسية الحالية رقم 25.

ومن المتوقع أن تكون الآثار الرئيسية لهذه العاصفة هي ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القريبة من القطبين.اضرار العاصفه الشمسية:

جدير بالذكر أن الضرر الذي تلحقه عاصفة شمسية قوية، يكون انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل جميع نظم الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة لفترة تتراوح بين عدة أسابيع وعدة أشهر ، كما يتعرض أطقم الطائرات والركاب إلى الإشعاع، وتتسبب في حوادث خطيرة للأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الجوية والبحرية ، وإذا وقع توهج هائل، فإن جميع المواد المنبعثة من الشمس ستصل إلى الأرض وهذا سيلحق أضرارا على مستوى العالم.

جدير بالذكر المثال ما كانت يسمى حادثة كارينغتون عام 1859، التي سببتها عاصفة شمسية قوية أدت إلى تعطل أجهزة التلغراف في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأيضا توهج هالوين في الشمس من صنف Х45 في أكتوبر عام 2003 الذي ألحق أضرارا مختلفة في عدد من الأقمار الصناعية، وعطل في عمل شبكة الهواتف والإنترنت.