انت الأن تتابع خبر غالانت: سننهي حماس .. والإعلام العبري .. أبلِغَتْ مصر باجتياح بري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ أبلغتْ مصر أنّ "الجيش الإسرائيليّ يمهد لحملة برية ضد قطاع غزة تستمر لعدة أشهر".



ونقلت عن المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ قوله: "إنّ الأولوية القصوى للجيش هي القضاء على كبار مسؤولي حماس". ونقلت الصحيفة العبرية أنّ "مسؤولًا مصريًا صرح لـها أنّ إسرائيل أبلغت القاهرة بأنها تستعد لحملة برية تستمر لعدة أشهر في غزة". مشيرًا (أي المسؤول المصريّ) إلى أنّ "إسرائيل رفضت حتى الآن جهود مصر للتوسط في أي نوع من التهدئة، وأنها تريد توجيه ضربة قاضية لحماس قبل التفكير في فكرة وقف إطلاق النار".

وكانَ صادق مجلس الاحتلال المصغر بالإجماع، على تعيينات، بيني غانتس، جدعون ساعر، غادي آيزنكوت، هيلي تروبر، ويفعات شاشا بيطون، كوزراء في حكومة الاحتلال الطارئة.

وعقب تشكيل الحكومة توعّد نتنياهو بأنّ "كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت"، وقال في تصريح متلفز مقتضب "حماس هي (داعش) وسنسحقها وندمرها كما دمر العالم داعش"، على حدِّ تعبيره، فيما وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت "سنمحو حماس عن وجه الأرض ولن تكون موجودة".