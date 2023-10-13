انت الأن تتابع خبر عباس يلتقي بلينكن .. ويرفض قتل المدنيين من الطرفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الجمعة، في العاصمة عمان، مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن.



وشدد، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لأن "ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".



وحذر "من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة"، ودعا "إلى ضرورة وقف إرهاب المستعمرين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع".



وأكد عباس "رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين".



وقال الرئيس: "نؤكد على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال".



وأكد، خلال اللقاء، أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعبنا في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".



وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.