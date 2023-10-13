انت الأن تتابع خبر الكثير من الأحياء والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة ان عدد كبير من الأحياء والشهداء لا يزالون تحت الأنقاض، ونعاني نقصا كبيرا في الإمكانات الطبية والإغاثية.

واكد ان هنالك احتمال لتوقف خدماتنا في حال نفاد الوقود من القطاع، حيث 90% من عمليات القصف الإسرائيلي يستهدف منازل مأهولة، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وطالب الناطق باسم الدفاع المدني في غزة بتدخل عربي لدعم طواقمها.

هذا وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونوروا) إن غزة تتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وأضافت أن طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة "مروع".