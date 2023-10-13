انت الأن تتابع خبر فيديو .. المقاومة تطلق قصفا صاروخيا جديدا ضد مدينة عسقلان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت المقاومة الفلسطينية قصفا صاروخيا جديدا ضد مدينة عسقلان.

وتتركز الآن الغارات الإسرائيلية على شمالي قطاع غزة.

من جانبه، قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس، في بيانٍ مسجّل مقتضب يبدو أنّه جاءَ ردًا على منشورات الاحتلال وما تتناقله المنظمات الدولية حول تهجير الفلسطينيين، إنّ "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين، وأقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".

وقال أبو عبيدة: "وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخًا على عسقلان و50 صاروخًا على سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون ولا يزال في جعبتنا الكثير".

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المطلة على الحدود مع لبنان "منطقة عسكرية مغلقة".

ويطلق الاحتلال قصف على رفح جنوبي غزة.

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نؤكد على حماية المدنيين في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

ودان المسؤول الأوروبي "هجمات حماس" وأكد أن الحل الدائم الوحيد هو حل الدولتين.