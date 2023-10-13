انت الأن تتابع خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تشبه تنظيم داعش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الدفاع الأمريكي: البيت الأبيض يضمن لنا الحرية التصرف ويوفر لنا الدعم وقد وصلت اليوم طائرة ثانية تحمل الذخيرة.

وقال نحن في الخطوط الأمامية في الدفاع عن قيم الحرية.

وقال: حماس عدونا التي تشبه تنظيم داعش وتحظى بدعم ايران.

وتابع: الحرب ستكون طويلة وقاسية ولكننا سننتصر.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي: أنا موجود هنا لتأكيد الدعم الأمريكي الراسخ لإسرائيل.

وقال رأينا خلال هذا الأسبوع المريع تضامنا كبيرا بين الاسرائيليين.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، ننسق مع اسرائيل لاطلاق سراح الرهائن الذي اختطفهم حماس، وسنتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.