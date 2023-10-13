انت الأن تتابع خبر أنباء عن إسقاط طائرة حربية للجيش الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل اعلام اجنبية في قطاع غزة أن هناك أنباء عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية في أجواء القطاع.

ونشر ناشطون فيديوهات تحدثوا فيها عن رصدهم إصابة مقاتلة وهبوط طيارها بالمظلة.

وجار الآن التاكد من تفاصيل الخبر.

من ناحية ثانية، اعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 66 في مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق عدة من الضفة الغربية.

هذا واستهدفت كتائب القسام مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ "عياش 250.

من جانبه، قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس، في بيانٍ مسجّل مقتضب يبدو أنّه جاءَ ردًا على منشورات الاحتلال وما تتناقله المنظمات الدولية حول تهجير الفلسطينيين، إنّ "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين، وأقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".

وقال أبو عبيدة: "وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخًا على عسقلان و50 صاروخًا على سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون ولا يزال في جعبتنا الكثير".