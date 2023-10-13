انت الأن تتابع خبر شهداء وإصابات خطيرة في الخليل وطول كرم ونابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران بجروح، الجمعة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، الذي خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أهالي غزة والضفة، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

واستشهد الجمعة، طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد طفل (14 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في بيت فوريك في منطقة الرأس.

وأصيب مواطن فلسطيني برصاص مستوطن يهودي متطرف، الجمعة، واثنان آخران برضوض، في قرية تواني بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأكد رئيس مجلس قرية تواني محمد ربعي في بيان، أن مستعمراً، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على الشاب زكريا نعيم العدرة خلال تواجده بالقرب من مسجد القرية، وأصابه في بطنه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

وأضاف، أن جيش الاحتلال اعتدى على شابين بأعقاب البنادق ما أدى لإصابة أحدهما في الرأس، والآخر بالصدر، نقلا إثرها إلى العيادات الصحية في يطا.

هذا وقالت الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 والاصابات الى 130 برصاص الاحتلال في مواجهات بعدة مناطق في الضفة.