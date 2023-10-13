انت الأن تتابع خبر لأول مرة .. حماس تطلق الصاروخ الأطول مدى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بتطور نوعي ولأول مرة، استهدفت كتائب القسام مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد بصاروخ عياش 250.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بإطلاق صواريخ من غزة نحو الجليل والجولان قرب سوريا ولبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخا أطلق من غزة إلى منطقة الشمال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الصاروخ الأخير الذي أُطلق من غزة باتجاه شمال إسرائيل هو الصاروخ الأطول مدى الذي يطلق من القطاع.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية الجمعة إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة وعدة مدن وبلدات إسرائيلية.

من ناحية ثانية، أشارت وسائل اعلام اجنبية في قطاع غزة أن هناك أنباء عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية في أجواء القطاع.

ونشر ناشطون فيديوهات تحدثوا فيها عن رصدهم إصابة مقاتلة وهبوط طيارها بالمظلة، وجاري التأكد من تفاصيل الخبر.

من جانبه، قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس، في بيانٍ مسجّل مقتضب يبدو أنّه جاءَ ردًا على منشورات الاحتلال وما تتناقله المنظمات الدولية حول تهجير الفلسطينيين، إنّ "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين، وأقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".

وقال أبو عبيدة: "وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخًا على عسقلان و50 صاروخًا على سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون ولا يزال في جعبتنا الكثير".