لويد أوستن : سنقف مع شعب اسرائيل

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رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، أنه سيبحث، الجمعة، مع مسؤولين من الاحتلال الاسرائيلي احتياجاتهم من السلاح.

ووصل أوستن إلى تل أبيب، بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للأراضي المحتلة.

وفي تغريدة على منصة “اكس”، قال أوستن: “سألتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وغيرهم من كبار القادة لإثبات أن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل قوي والتحدث معهم وجهًا لوجه حول احتياجاتهم الدفاعية مضيفًا أننا “نقف مع شعب إسرائيل”.

واجتمع اوستن مع نظيره الإسرائيلي غالانت في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد اعلنت الاحد الماضي أنها ستقدم ذخائر ومعدات لإسرائيل وستعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ردا على الهجمات التي تشنها حركة “حماس”.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها وجّهت حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.