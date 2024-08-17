انت الأن تتابع خبر بالتزامن مع الحديث عن صفقة مرتقبة .. عمليات القصف تشتد بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع الحديث عن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضاعف جيش الاحتلال من قوة القصف والقتل، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني بالقطاع.

وأضاف أن القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت استهدف المناطق الشمالية وخان يونس.

من جهتها حذرت إدارة مستشفى العودة في شمال قطاع غزة من توقف المستشفى عن العمل خلال 24 ساعة بسبب نقص الوقود.

هذا واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان، السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو معلا غرب النصيرات ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان، وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى العودة.

وكانت مصادر طبية أفادت باستشهاد 21 مواطنا في غارات للاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.