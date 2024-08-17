انت الأن تتابع خبر نحو 55 صاروخًا من لبنان .. ولا إصابات لدى الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق حزب الله اللبنانيّ عشرات الصّواريخ، السّبت، غداة مجزرة النبطية التي راح ضحيتها عشرة شهداء، على شماليّ فلسطين المحتلة، قدّرت بنحو 55 صاروخًا حسب ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أعلن حزب الله قصف شمال فلسطين المحتلة "بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على استشهاد عشرة مدنيين من الجنسية السورية" في غارة إسرائيلية خلال الليل في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وقال حزب الله في بيان إنه "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية (…) خصوصا في بلدة الكفور التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية"، قصف مقاتلوه "لأول مرة منطقة اييليت هشاحر في شمال دولة الاحتلال بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

وقالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن عشرات الصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان تجاه منطقة صفد ومحيطها في الجليل الأعلى، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة أنّ أحد الصواريخ "أصاب بشكل مباشر مبنى في المنطقة"، وقالت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) إنها "لم تتلق بعد تقارير بوقوع إصابات".