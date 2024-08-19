انت الأن تتابع خبر محمد فراج: تعاون دولي لاحلال السلام في غزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أكد المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، على وجود تعاون بين وسطاء دوليين مهمين من أجل تقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق نهائي، وذلك مع انطلاق جهود للبحث عن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي هذا السياق، أوضح فراج، أن مصر جددت دعوتها لجميع الأطراف إلى إيجاد صيغة توافقية للوصول إلى هدنة عاجلة وتدريجية، حيث أشارت القاهرة إلى تحرك ممثلين لحماس في المحادثات بشكل غير مباشر، بينما كانت الحركة قد أعلنت عدم مشاركتها في جلسة تحضيرية في العاصمة القطرية.

وتابع: "في إطار هذه المساعي، تصاعدت المخاوف الدولية والإقليمية، مع تنامي المخاوف من اتساع رقعة التصعيد إلى دول أخرى في المنطقة بعد سلسلة من الاغتيالات التي طالت قادة في حماس وحزب الله".

ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه وسط هذا الوضع، تواصل الدول الغربية وإيران تبادل التهديدات والضغوط، فيما تعتبر الولايات المتحدة أن تحقيق اتفاق لوقف النار قد يلمس آفاق التوتر في المنطقة.

وشدد المستشار محمد السيد فراج، على أن المحادثات تضمنت وفودًا رفيعة المستوى من قبل إسرائيل، حيث شارك كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، بالإضافة إلى وفد أميركي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية. وكان للوفد المصري دور بارز في الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية.

واختتم محمد فراج، قائلا: "مع استمرار التوترات وتبادل التهديدات بين الأطراف المعنية، يظل البحث عن حل للصراع في قطاع غزة على رأس أجندة المحادثات الدولية. وتبقى الآمال معقودة على إمكانية التوصل إلى اتفاق يحقق استقرار المنطقة ويضع حدًا لمعاناة السكان المدنيين".