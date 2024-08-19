افتتاح فعاليات بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عامًا

انت الأن تتابع خبرافتتاح فعاليات بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عامًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مندوبًا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، رعى نائب رئيس اللجنة الدكتور ساري حمدان، الاثنين، حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عامًا، وحضر حفل افتتاح البطولة التي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة اخرولدجان روزييف، وعضو الاتحاد الدولي السعودي زامل الشهراني، ورئيس الاتحاد الأردني للعبة المهندس محمد العواملة، ووفود الدول المشاركة.

وثمن الشهراني استضافة الأردن للبطولة ، مشيدا بالترتيبات والجهود المبذولة في هذا الإطار.

وشهد حفل الافتتاح تكريم خاص من أسرةِ الاتحاد الأردني للمصارعة للاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى ومدربه فارس العساف، لفوزه بميدالية فضية في الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتضمنت نتائج منافسات البطولة خسارة لاعبي المنتخب الوطني إبراهيم ناغوج في وزن 55 كغم أمام الهنغاري بيترو زهيتوف، وعمر أبو الرميلة (48 كغم) أمام نيكولاي رينوف، وزيد ناغوج (65 كغم) أمام الإيراني عمار مهدي.

وتستكمل غدا الثلاثاء مواجهات المصارعة الرومانية، إذ سيظهر في لقاءات التصفية الصباحية لاعبو المنتخب الوطني: علي أبو نصير (60 كغم)، وأحمد حمايدة (71 كغم)، و سند ناغوج (45 كغم)، وآدم وجيه (51 كغم).