انت الأن تتابع خبر شهيد برصاص الاحتلال جنوبيّ الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، في وقتٍ متأخر من ليل الإثنين/ الثلاثاء، استشهادَ الشاب محمود إبراهيم الحروب (18 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دورا في محافظة الخليل الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وكان الشاب الحروب قد أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال، مساء الاثنين، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى في وضع صحي حرج، حيث أُعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

وأفادت مصادر محلية فلسطينيّة لـ(وفا) بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، أحدهما الحروب، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

وباستشهاد الشاب الحروب، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 636 شهيدا، بينهم 147 طفلًا، بالإضافة إلى نحو 5400 إصابة.