انت الأن تتابع خبر واشنطن تحمّل طهران مسؤولية هجوم إلكتروني على حملة ترمب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حمّلت وكالات استخبارات أميركية الإثنين إيران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب وتمّ الكشف عنه في العاشر من أغسطس الجاري.

وقال مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية (أو دي أن آي) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية (سي آي إس إيه) في بيان مشترك "لقد رصدنا أنشطة أكثر عدوانية من جانب إيران في هذه الدورة الانتخابية (..) وهذا يشمل الأنشطة التي تمّ الإبلاغ عنها مؤخراً والرامية لتقويض حملة الرئيس السابق ترمب والتي تنسبها (وكالات الاستخبارات) إلى إيران".